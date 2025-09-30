Вэнс помирился с кузеном, воевавшим в нацбате ВСУ

Двоюродный брат вице-президента США Нейт Вэнс поругался со своим знаменитым кузеном после того, как тот нелюбезно встретил в Белом доме утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Но сейчас х отношения наладились.

Об этом Нейт Вэнс заявил в интервью польскому телеканалу TVP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я до сих пор не согласен с тем, как прошла та встреча. Я даже говорил об этом со своим двоюродным братом. Я не в курсе того, что происходило до этой встречи, возможно, это вызвало недовольство. Но главное, что не я был избран вице-президентом. Мы не можем вернуться в прошлое и все изменить,  но наши отношения с тех пор улучшились. И я не собираюсь все портить. Это же нелогично,  забивать лошадь до смерти», – сказал Нейт Вэнс.

Бывший морской пехотинец Нейт Вэнс приехал в Киев якобы как гуманитарный волонтер, но, оценив ситуацию, стал сначала военным инструктором, а потом вступил в нацистский батальон «Волки Да Винчи».

«Если бы это вторжение состоялось, и в Украине бы сменился режим, это стало бы концом Pax Americana», – пояснил свою мотивацию Нейт Вэнс.

Кузен американского вице-президента утверждает, что воевал в  Артемовске, Купянске, Клещеевке, Авдеевке, Угледаре.

«В то время, когда случилась та встреча, я почти три года провел на Украине. У меня было свое мнение о России и Кремле. Новая администрация изучала новую Россию после вторжения. Ей нужно было время, чтобы освоиться. Может быть,  они начинают понимать то, что понял я. Я не критикую людей, если считаю,  что они движутся в правильном направлении», – сказал Нейт Вэнс.

