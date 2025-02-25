В Киеве обсудили ввод европейских войск на Украину
В Киеве участники русофобского форума, посвящённого третьей годовщине войны с Россией, в вопросе иностранного контингента на Украине оказались не такими смелыми, как выступавший ранее по видеосвязи британский премьер.
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«Военная помощь, ПВО – это очень важно, много вопросов необходимо решить перед тем, как мы сможем принять окончательное решение об отправки контингента», – осторожно прокомментировала обычно воинственная премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Премьер Испании Педро Санчес призвал сначала сфокусироваться на насущном – вопросе участия в переговорах Киева и Европы.
Диктатор Владимир Зеленский был немного смелее.
«Касательно солдат – конечно, я знаю, какое количество солдат нам нужно, мы поделимся этой информацией не в открытом разговоре, мы не будем готовить Россию к этому. Когда мы примем решение о количестве, если решение будет позитивным, мы им поделимся, это не секрет», – заявил Зеленский.
Президент Финляндии Александр Стубб признался, что его «огорчают дебаты о солдатах, которые должны быть отправлены».
«Самые мощные ресурсы в этой сфере – на Украине, и мы должны понимать, как Европа может лучше поддержать Украину и в воздухе, и на море», – сказал Стубб.
Более всех обеспокоенным выглядел президент Литвы Гитанас Науседа.
«Мы говорим о миротворцах, или о войсках для введения мира? Потому что здесь даже прекращение огня пока нереально. Второе, готовы ли мы внедрять прекращение огня – тогда сила должна быть реальной. Если речь идёт о нарушении прекращения огня, то удар в ответ должен быть немедленным и мощным. Иначе мы можем дискредитировать концепцию гарантий безопасности. И третье, готовы ли мы друг друга поддерживать? Европейцы при поддержке США – это идеальное решение. Есть ли у нас такая ситуация, у меня сомнения», – тревожится прибалтийский «ястреб».
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