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В Киеве участники русофобского форума, посвящённого третьей годовщине войны с Россией, в вопросе иностранного контингента на Украине оказались не такими смелыми, как выступавший ранее по видеосвязи британский премьер.

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«Военная помощь, ПВО – это очень важно, много вопросов необходимо решить перед тем, как мы сможем принять окончательное решение об отправки контингента», – осторожно прокомментировала обычно воинственная премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Премьер Испании Педро Санчес призвал сначала сфокусироваться на насущном – вопросе участия в переговорах Киева и Европы.

Диктатор Владимир Зеленский был немного смелее.

«Касательно солдат – конечно, я знаю, какое количество солдат нам нужно, мы поделимся этой информацией не в открытом разговоре, мы не будем готовить Россию к этому. Когда мы примем решение о количестве, если решение будет позитивным, мы им поделимся, это не секрет», – заявил Зеленский.

Президент Финляндии Александр Стубб признался, что его «огорчают дебаты о солдатах, которые должны быть отправлены».

«Самые мощные ресурсы в этой сфере – на Украине, и мы должны понимать, как Европа может лучше поддержать Украину и в воздухе, и на море», – сказал Стубб.

Более всех обеспокоенным выглядел президент Литвы Гитанас Науседа.