Премьер Дании требует отбросить «красные линии» и мобилизовать Европу – «или будет слишком поздно»

Вадим Москаленко.  
24.02.2025 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дания, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Странам Европы необходимо максимально увеличить затраты на оборону и военную поддержку Киева, выбросив из головы все имеющиеся «красные линии».

Об этом на посвящённом третьей годовщине начала полномасштабных боевых действий форуме в Киеве заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Странам Европы необходимо максимально увеличить затраты на оборону и военную поддержку Киева, выбросив из...

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«Хочу призвать каждую европейскую страну увеличить поддержку Украины не завтра, а уже сегодня! Нужно избавиться от любых «красных линий» в голове, увеличить финансовую и военную поддержку и производство. Во-вторых, прекращение огня без стойкого мира приведёт к большой опасности для всех нас и даст России возможность усилиться и снова атаковать Украину или другую европейскую страну. Я никогда не верила, что эта война только про Украину», – заявила Фредериксен.

Она добавила, что самой «дешёвой и простой» гарантией безопасности Киеву будет членство Украины в НАТО, но так как «есть союзники, которые против», то необходимо разработать соразмерную альтернативу.

«Мы должны поддерживать Украину и мы должны поддерживать наш континент. Именно потому мы должны масштабироваться как европейцы, ускориться, чтобы защитить себя от России. И 3% [ВВП на оборону] будет недостаточно. Недостаточно! Я думаю, что у нас есть лишь несколько месяцев, чтобы принять все важные решения, или будет уже слишком поздно», – пугала коллег русофобка.

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