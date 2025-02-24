Премьер Дании требует отбросить «красные линии» и мобилизовать Европу – «или будет слишком поздно»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Странам Европы необходимо максимально увеличить затраты на оборону и военную поддержку Киева, выбросив из головы все имеющиеся «красные линии».

Об этом на посвящённом третьей годовщине начала полномасштабных боевых действий форуме в Киеве заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Хочу призвать каждую европейскую страну увеличить поддержку Украины не завтра, а уже сегодня! Нужно избавиться от любых «красных линий» в голове, увеличить финансовую и военную поддержку и производство. Во-вторых, прекращение огня без стойкого мира приведёт к большой опасности для всех нас и даст России возможность усилиться и снова атаковать Украину или другую европейскую страну. Я никогда не верила, что эта война только про Украину», – заявила Фредериксен.

Она добавила, что самой «дешёвой и простой» гарантией безопасности Киеву будет членство Украины в НАТО, но так как «есть союзники, которые против», то необходимо разработать соразмерную альтернативу.