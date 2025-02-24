Премьер Британии: К отправке войск на Украину всё готово

Британия определила все необходимые меры для поддержки Украины, включая ввод войск вместе «с европейцами и с правильными условиями».

Об этом на форуме в Киеве по видеосвязи заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы должны увеличить экономическое давление на Россию, чтобы была не только готова говорить, но и идти на уступки. Мы объявляем наибольший пакет санкций Великобритании с начала войны. Мы будем давить на компании и России, и Китая, которые имеют военные компоненты.

Сегодня я это буду обсуждать и на встрече «большой семёрки». Считаю, что страны «большой семёрки» должны снизить цены на нефть и принимать участие во всех санкциях, чтобы увеличить их количество.

Мы должны коллективно укрепить усилия в отношении мира. Президент Трамп изменил глобальные диалоги за последние несколько недель, и сейчас у нас есть возможность сделать главные основы для длительного мира. Если мы хотим длительный мир, то Украина должна быть за столом переговоров», – вещал Стармер.