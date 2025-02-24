Лидеры стран ЕС устроили в Киеве «майдан» Вашингтону: «Всё на кону! Ничего про Европу без Европы!»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Европы сейчас «всё на кону». Поэтому она обязана наряду с Киевом принимать участие в российско-американских переговорах по Украине.

Об этом говорили лидеры европейских стран на сборище в Киеве, посвящённом третьей годовщине начала полномасштабных боевых действий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Примечательно, что самого инициатора переговоров с Москвой без Европы и Украины – Дональда Трампа – собравшиеся практически не упоминали. «Партнёры» срывали злость на русофобской риторике, обсуждении антироссийских санкций и «допомоги» Украине.

«Кремль пытается разделить ЕС, чтобы доминировать над каждой страной отдельно, только сообща мы можем противостоять агрессии. И сейчас ни у одной страны мира нет больше боевого опыта, чем у Украины. Если мы будем плечом к плечу, ничто и никто не сможет нас победить. Сегодня Украина платит наибольшую цену этой войны против России. Мы выиграли время для Европы, выиграли время для принятия решительных конкретных мер для того, чтобы уберечь континент от катастрофы», – подстрекал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Типичным для всех, но одним из самых ярких было выступление госсекретаря Франции по делам Европы Бенжамена Хаддада.