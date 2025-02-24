Лидеры стран ЕС устроили в Киеве «майдан» Вашингтону: «Всё на кону! Ничего про Европу без Европы!»
У Европы сейчас «всё на кону». Поэтому она обязана наряду с Киевом принимать участие в российско-американских переговорах по Украине.
Об этом говорили лидеры европейских стран на сборище в Киеве, посвящённом третьей годовщине начала полномасштабных боевых действий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Примечательно, что самого инициатора переговоров с Москвой без Европы и Украины – Дональда Трампа – собравшиеся практически не упоминали. «Партнёры» срывали злость на русофобской риторике, обсуждении антироссийских санкций и «допомоги» Украине.
«Кремль пытается разделить ЕС, чтобы доминировать над каждой страной отдельно, только сообща мы можем противостоять агрессии. И сейчас ни у одной страны мира нет больше боевого опыта, чем у Украины. Если мы будем плечом к плечу, ничто и никто не сможет нас победить.
Сегодня Украина платит наибольшую цену этой войны против России. Мы выиграли время для Европы, выиграли время для принятия решительных конкретных мер для того, чтобы уберечь континент от катастрофы», – подстрекал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Типичным для всех, но одним из самых ярких было выступление госсекретаря Франции по делам Европы Бенжамена Хаддада.
«Следующие несколько недель будут очень важными для Украины и европейского континента. Россия не показывает, что она хочет идти на уступки. Мы поддерживаем подход достижения мира, и сегодня как никогда важно поддерживать Украину.
Мы должны гарантировать, чтобы завтра войны не начались, ничего не должно быть решено про Украину без Украины. Мир должен быть справедливый. Для этого должны быть выполнены все принципы хартии ЕС и ООН.
Агрессия России – это угроза европейскому континенту. У Европы сейчас всё на кону, и она должна принимать участие в переговорах, чтобы гарантировать долгосрочность мира. Ничего не должно быть решено про Европу без Европы», – вещал «француз».
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