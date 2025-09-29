В Германии требуют не бояться ядерного ответа и смело бить ракетами по глубоким тылам России
Запрет Украине на удары западным оружием по российским тылам – это ошибка Запада. Ему нужно не бояться ядерной эскалации, потому что угроза якобы преувеличена.
Об этом в эфире телеканала «Phoenix» заявил обозреватель немецкого телеканала Welt Кристоф Шильц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Пока у Украины очень ограниченные возможности. Мы уже должны были бы помочь там, если бы это действительно имело успех. И как я уже сказал, до сих пор этого не сделано. В любом случае, уже было так, что цели, находящиеся далеко за линией фронта, атакуются в России не западным оружием. И я считаю, что это неправильно.
Я считаю, что эта ядерная угроза, которая постоянно исходит из Москвы, преувеличена… и в конце концов тоже нереальна. Поэтому я абсолютно поддерживаю то, что вы говорите», – вещал он.
«Нужно было бы уничтожить заводы по производству боеприпасов и другие оружейные заводы там, где они есть. И не только это, но и командные пункты и аэропорты, которые находятся далеко за границей, на российской территории», – призывал Шильц.
