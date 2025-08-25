Ян Рокита, бывший депутат польского Сейма, обращает внимание на резкое охлаждение симпатий украинцев к США и, наоборот, рост положительного отношения к Германии.

Об этом политик пишет на страницах издания Wszystko Co Najważniejsze, комментируя результаты социологического исследования, проведенного на Украине западным центром Gallup.

«Очень интересно: если в первый (и даже второй) год войны украинцы любили Америку и доверяли Америке, то в третий год войны они доверяют Германии и любят Германию… Наверное, значительной степени, такие преобразования украинского общественного мнения обусловлены, с одной стороны, эффектным унижением Зеленского в Белом доме в феврале этого года, которое на телеэкране своими глазами наблюдал почти каждый украинец. С другой стороны, их источником является явная трансформация немецкой политики… Именно канцлер Фридрих Мерц сегодня является политическим покровителем Украины, и в последнее время мы можем наблюдать, как именно с ним президент Зеленский согласовывает и устанавливает текущую тактику как в отношении Москвы, так и в отношении Вашингтона», – говорится в публикации.

Автор отмечает, что желание украинских сепаратистов «лечь» под фрицев имеет многовековую традицию.

«Я вспомнил малоизвестную в Польше историю тайной миссии поэта и дипломата Василия Капниста, которого в 1791 году казаки отправили в Берлин, чтобы предложить прусскому правительству, рассматривавшему тогда войну с Москвой, создать под немецким протекторатом украинское государство и вызвать на Украине антироссийское восстание. Ничего тогда из этого не вышло и в тех обстоятельствах выйти не могло, а важен лишь тот факт, что уже в XVIII веке украинцы связывали надежду на создание собственного государства с немецким протекторатом. И, что немаловажно, так бывало не раз позже в XX веке, во время Первой и Второй мировых войн, а также после киевского Майдана, когда президент Порошенко поставил все карты на канцлера Меркель и ее видение Минских соглашений с Путиным».

Уточним, что упомянутые будто бы вскользь «надежды на создание собственного государства» во Время Второй мировой – это как раз сотрудничество украинских сепаратистов с нацистской Германией, когда на оккупированных территориях вывешивался нынешний желто-синий флаг, проводилась политика дерусификации и т.п.