Кастрюли — с подачи пропагандистов — опять разрывает от ярости: «Россия атаковала мирное предприятие в Белгороде-Днестровском под Одессой!». И тут у них поистине горе, ведь мирным предприятием оказался не какой-то там скучный Дом культуры, а коньячный завод.

Глядя на страшные картинки — не горящих корпусов — а тысяч неликвидных бутылок, кастрюли страдают и вдохновляются от своих страданий: «Рашистам снова померещилась «база НАТО» или это был еще один сознательный удар по украинской экономике?», «агрессор серьезно опасался, что Украина вооружает виноделов и готовит «батальон Шардоне» («мудрые» цитаты из местных пабликов).

Пресс-служба пострадавшего завода дежурно выступила с обращением:

«Агрессор нанес массированный удар по предприятию Akkerman Distillery — именно здесь производился наш коньяк AZNAURI для рынка Украины. Разрушения пришлись на цех разлива и склады. Это тяжелый удар для нашей команды и всего рынка. Самое главное — никто из людей не пострадал».

В общем, кастрюли завывают гораздо сильнее, чем производители коньяка. Однако и у «адекватников» возникают вопросы: «Ну по заводу-то зачем бить?»…

Однако ряд одесских, но запрещенных на Украине пабликов, сообщают, что… коньяк-то оказался не совсем коньяком. Так, после прилета, в лежбище Южного Оперативного Командования «Юг» (после ликвидации его главного штаба в Одессе дронами и ракетой РФ, вояки раскиданы по области) пожаловало руководство Akkerman Distillery. Причем с предъявой. Выяснилось, что ВСУ давно превратили завод в перевалочный пункт, в котором, перед отправкой на предприятия Укроборонпрома, хранили горючее (и типа никто не догадается). Теперь не будут.

Однако на чем порешили — неизвестно, потому что выбить компенсацию из военных, представляющих оккупационную власть — затея так себе. А ежели коммерсанты будут выжучиваться, их всегда можно усмирить с помощью ТЦК, которое, в случае чего, вмиг могилизирует работников завода.

И тут прямо голосом Галустяна хочется спросить: «А почему Белгород-Днестровский лидирует в новостях по количеству прилетов по «мирной гражданской инфраструктуре?». Да потому что виноградники и виноделие в том районе — примерно как в Крыму. Регион, по сути, этим и живет — заводы, вековые погреба, склады — это же рай для хранения взрывчатой бурды, да и вообще чего угодно военного. Но то, что могло двигать экономику Одесской области, оккупировано сейчас нацистами. И им, кстати, какая разница — тара из-под алкоголя или из-под детского питания. А такие производства ведь тоже существуют…

И, да, после того, как в том же Белгороде-Днестровском ВСУшники хранили ящики с боеприпасами… в школе, о чем мы ранее писали, я уже ничему не удивлюсь.