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Не только Одесса, но и Одесская область пылает две недели под атакой дронов и баллистики.

Белгород-Днестровский — новый жупел нацистских пропагандистов. Там есть, где развернуться, завывая об уничтоженных станции скорой помощи, гражданской инфраструктуре и — о, ужас! — школе.

По словам гауляйтера Олега Кипера, «россияне разрушили местное учебное заведение. Под завалами могут быть люди — взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было. Работа по ликвидации последствий и поиски идут».

Прихлебаи же, из ЛОМов, подгавкивают — мол, вчера в лицее был выпускной, а завтра там должен был пройти госэкзамен!

А теперь, внимание — детей в школе не было. Ну, надо же, просчитались «проклятые рашисты». Или просто не было такой цели — бить по детям? Ни вчера, когда выпускной, ни завтра, когда экзамен…

А потому что не все так просто с этой школой.

Так, в Сеть попало не маркированное официальными инстанциями фото, на котором видно, как спасатели выносят из школы весьма специфические ящики — в таких, обычно, хранятся боеприпасы, а не мелки с указками. Так что вой о «проклятой Рашке, погубившей детей» — опять мимо.

Да, позже под завалами найдут трупы завуча и завхоза… Но кто набил школу ящиками с боеприпасами?! Вопрос риторический.

Но и это еще не все. За сутки до уничтожения оружейного склада в школе, Белгород-Днестровский также подвергся атаке баллистики (как и «героической работе ПВО» — не забываем). Тогда, с пылу с жару, даже пропакондомы, перечисляя масштаб разрушений, писали что-то вроде: коровник, крыжовник, «часть здания ТЦК»… Но что значит часть? Мало ли — стекла вынесло, штукатурка посыпалась, флигель обрушился, НО!

«ВС РФ ударили по местному ТЦК. Минимум — один погибший и два пострадавших. Наш источник сообщает, что повреждения здания критичные. Практически полностью уничтожена картотека по последней серии мобилизованных. Сейчас спешно пересматривают электронку», – пишет паблик «Одесский партизан»,

И там, судя по фото, речь уж никак не идет о повреждении «части здания», а, как минимум, о выгоревшей руине.

И вот все у них так.

Что ж, хоть претендентам на могилизацию из Белгород-Днестровского повезло. Ненадолго, но все же. Но остался вопрос: куда в следующий раз нацисты запрячут оружие — в Дом малютки?