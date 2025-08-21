Украинцам промыли мозги, внушив им, что границы их страны — это что-то неизменное. На самом деле, они были созданы искусственно и не соответствуют ни истории, ни этническому составу.

Об этом в эфире видеоблога «Cyrus Janssen»заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

