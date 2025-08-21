У Украины искусственные границы, которые не являются бесспорными, – трезвый голос из США
Украинцам промыли мозги, внушив им, что границы их страны — это что-то неизменное. На самом деле, они были созданы искусственно и не соответствуют ни истории, ни этническому составу.
Об этом в эфире видеоблога «Cyrus Janssen»заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Украинцы в подавляющем большинстве хотят окончания войны. Я также получаю много информации о том, что они хотели бы избавиться от мистера Зеленского, он совсем непопулярен.
Я имею в виду, что он отправил на смерть полтора миллиона украинских солдат на войну, которую нельзя было выиграть, и которая не должна была начаться… Сейчас для Украины главное — это положить конец войне. И если нам придется чем-то пожертвовать, мы готовы это сделать.
Еще одна вещь, которая меня беспокоит, это то, что украинцам промыли мозги, заставив их поверить, что все на этой карте принадлежит им навсегда. Мы все знаем, при каких обстоятельствах была нарисована эта безумная карта. Это не соответствует ни истории, ни культуре, ни этнической принадлежности, ни языку, ни чему-либо еще. И я думаю, что среди украинцев есть те, кто постарше, кто это понимает», — заявил Макгрегор.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: