Трамп разозлится и устроит ВСУ «курское отступление» по всей линии фронта – Пасков
Украинцам лучше не злить Дональда Трампа, поскольку если он ещё раз перекроет разведданные, не только для группировки в Курской области, а по всему фронту, то всё закончится совсем печально.
Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что может сделать Украина против хозяина овального кабинета? Очевидно, т.н. европейское НАТО – Великобритания, Франция, Испания, Германия и прочие титаны и тигры, ну, не догоняют и по деньгам, и по боеприпасам, и по войскам. Как-то могут они заместить Америку? Не могут. Соответственно, сколько смогут продержаться – настолько, сколько есть резервы.
А если Америка сильно рассердится, они отрубят даже «Старлинк» на три дня. И всё ослепнет, и не только в районе Курской области, а по всей линии фронта. А тогда что? Известно, что: трагично, грустно, печально груз 200, груз 300, и побольше 200, чем 300», – сказал Пасков.
Ведущий удивился, неужели Дональд Трамп может вернуться к таким методам.
«Он будет играть всеми картами, которые у него в руках, а они у него достаточно болезненные. Вы говорите, мы это проходили – действительно, проходили с очень горьким опытом. Потому что «Старлинк» отрубили в 60-километровой полосе в районе Курской области, и это грустно и печально, естественно, закончилось. Оно всё равно бы так закончилось, но не так быстро и не так печально, не так, как молния, буквально в пару-тройку дней всё там рассыпалось, и всё стало очень плохо. Они могут это сделать на всём протяжении фронта», – предупредил болгарский политик.
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