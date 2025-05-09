Европа должна «стратегически пробудиться» и восстановить свой ВПК, пока США полностью не перешли на сторону России.

Об этом в рамках Киевского форума по безопасности заявила директор института ЕС по международным отношениям, итальянский политолог и русофобка Натали Точчи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такая возможность, что будет предательство со стороны Америки. Не просто равнодушие, а настоящее предательство. Потому что, знаете, когда речь идет просто о безразличии, то проще как-то с этим справиться. Всегда мы говорим о том, что европейцы недостаточно вкладываются в безопасность. Десять лет мы говорим об этом, и мне кажется, что с тех пор многое изменилось. Но я думаю, что стратегическое пробуждение Европы связано с тем, что мы поняли, что Штаты могут не просто встать на одну сторону [с Россией], но и что они могут выбрать не ту сторону, что они могут противостоять нашей стороне. И тогда это стратегическое пробуждение может и не наступить никогда», – переживала Точчи.