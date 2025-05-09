США могут стать врагами ЕС и Украины – итальянская чиновница
Европа должна «стратегически пробудиться» и восстановить свой ВПК, пока США полностью не перешли на сторону России.
Об этом в рамках Киевского форума по безопасности заявила директор института ЕС по международным отношениям, итальянский политолог и русофобка Натали Точчи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть такая возможность, что будет предательство со стороны Америки. Не просто равнодушие, а настоящее предательство. Потому что, знаете, когда речь идет просто о безразличии, то проще как-то с этим справиться. Всегда мы говорим о том, что европейцы недостаточно вкладываются в безопасность. Десять лет мы говорим об этом, и мне кажется, что с тех пор многое изменилось.
Но я думаю, что стратегическое пробуждение Европы связано с тем, что мы поняли, что Штаты могут не просто встать на одну сторону [с Россией], но и что они могут выбрать не ту сторону, что они могут противостоять нашей стороне. И тогда это стратегическое пробуждение может и не наступить никогда», – переживала Точчи.
«Также может быть пятая колонна или враги внутри Европы. И это очень важно, потому что мы знаем, что есть эти крайние правые стороны, которых поддерживает Россия, и они поддерживаются, скажем, движением MAGA в США. Поэтому нам надо проанализировать нашу хрупкость внутри каждой страны, эти угрозы, которые существуют в наших странах, потому что они также могут затем материализоваться.
Следующий вопрос после этого будет – приведет ли это к американскому доброму равнодушию относительно Украины, или речь идет о враждебном равнодушии. Скажем, американцы наложат на европейцев санкции, если они будут поддерживать Украину, или выведут свои войска из части Европы, если будем поддерживать Украину. Это, конечно, крайний сценарий. Более вероятным является сценарий обычного равнодушия», – пыталась не паниковать русофобка.
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