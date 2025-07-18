США могли бы бросить всё, чтобы остановить наступление РФ, но не решатся – Арестович

Елена Острякова.  
18.07.2025 21:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Остановить продвижение российской армии по территории Украины невозможно.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Остановить продвижение российской армии по территории Украины невозможно. Об этом бывший советник офиса президента...

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«Стратегически все происходит очень просто. РФ проводит против Украины наступательную стратегическую операцию для захвата четырех областей и последующей фиксации этого захвата военным путем. После чего будут предложены переговоры, чтобы зафиксировать это. В случае, если этого не произойдет, встанет вопрос о шести областях. Если тогда не произойдет — о восьми. Не произойдет еще — о десяти, двенадцати. Силой остановить РФ в нынешней ситуации возможности не существует», – сказал Арестович.

Он оговорился, что остановить Россию могли бы США, если бы «вложились по-крупному и по-рисковому».

«Они единственные, кто может это сделать, но они не вложатся, потому что не существует аргументов, которые способствовали бы такому вложению американцев в борьбе с РФ. А вот аргументов сохранить нормальные отношения с РФ у американцев гораздо больше», – сказал Арестович.

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