Запланированная встреча президентов России и США в Будапеште закончится без негативных последствий для Украины.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-депутат от запрещенной в РФ нацистской партии «Свобода» Андрей Ильенко, ныне воюющий в составе ВСУ с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Встреча в Будапеште или не состоится, или завершится ничем, как было на Аляске. Путин не хочет завершать войну. Он сделал окончательную ставку. Он не будет ее менять», – считает нацист.

По его словам, как только Трамп это поймет, Украине дадут «Томагавки» и не только».