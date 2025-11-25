«Снизим полёт «Фламинго» до 30 метров, и будет «гарно» – конструктор ракеты глушит коррупционный скандал
Для эффективных ударов украинскими ракетами «Фламинго» Киеву нужны точные данные рельефа российской территории, которые наверняка есть у «западных партнёров».
Об этом в интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук заявил владелец оружейной компании «Fire Point», автор и конструктор данной ракеты Денис Штилерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Оптимистическое выступление Штилермана явно призвано отвлечь внимание от коррупционного скандала с воровством денег на контрактах для ВСУ, где фигурирует его фирма.
В интервью он вспоминал, как первый раз презентовали «Фламинго», когда Зеленский ехал к Трампу. На тот момент, по словам Штилерман, было готово около 12 единиц. Также он прокомментировал заголовок в западных СМИ: «Украинская ракета «Фламинго» превосходит «Томагавк».
«Смотрите, ракеты это одно. А совсем другое – это те средства, которые позволяют ей попадать в цель. Например, это TERCOM, который делается на точных картах поверхности территории России. У нас, к сожалению, их нет. Когда мы этот вопрос решим, она будет огибать поверхность на очень низкой высоте, и всё будет «гарно». Конечно, они есть [у наших партнёров]. И Россия фотографировала нашу территорию постоянно, и у них есть с точностью до 50 см высоты карты.
Нам это нужно, чтобы делать позиционирование ракеты по рельефу и летать как можно ниже. Всё будет хорошо, это и так работает. Видели, выложили в эфир, как её перехватывали, она даже на 114 метрах не очень перехватывалась, а если будет лететь на 30-40 метров, её просто никто не увидит», – заверил Штилерман.
