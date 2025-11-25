Для эффективных ударов украинскими ракетами «Фламинго» Киеву нужны точные данные рельефа российской территории, которые наверняка есть у «западных партнёров».

Об этом в интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук заявил владелец оружейной компании «Fire Point», автор и конструктор данной ракеты Денис Штилерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Оптимистическое выступление Штилермана явно призвано отвлечь внимание от коррупционного скандала с воровством денег на контрактах для ВСУ, где фигурирует его фирма.

В интервью он вспоминал, как первый раз презентовали «Фламинго», когда Зеленский ехал к Трампу. На тот момент, по словам Штилерман, было готово около 12 единиц. Также он прокомментировал заголовок в западных СМИ: «Украинская ракета «Фламинго» превосходит «Томагавк».