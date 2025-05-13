Санкции, которых нет: как ЕС жидко обгадился с ультиматумом России

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Брюссельское издание Euroactiv акцентирует внимание на политической «луже» в которой оказалась приезжавшая на минувших выходных в Киев ради поддержки Зеленского и выдвижения ультиматума России «еврочетверка». Посвященный этому материал озаглавлен: «Коалиция желающих» и растерянная Европа: санкции, которых всё нет».

«Сегодня собралась Коалиция желающих», — с пафосом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в минувшую субботу утром в соцсети X, оставив после себя стойкое ощущение, что она просто не хотела остаться за бортом идущего с подачи Трампа процесса. Несмотря на месяцы заявлений о том, что ЕС должен быть за столом любых мирных переговоров между Украиной и Россией, ни один лидер общеевропейского уровня даже не попал в поезд, на котором президенты Франции, Германии, Польши и Великобритании прибыли в Киев — чтобы предъявить Путину ультиматум», – говорится в публикации.

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Впрочем, сама ездившая к Зеленскому четверка также неприятно поразила издание уровнем собственной «смелости»:

«Эти «интеррейловые мальчики» позвонили президенту США Дональду Трампу и, судя по всему, заручились его поддержкой: ультиматум Путину — либо соглашение о 30-дневном прекращении огня с понедельника, либо разрушительное экономическое давление».

«Но чтобы перемирие можно было нарушить, оно хотя бы должно вступить в силу. И ровно по расписанию Путин отмёл эту идею как несостоятельную», – резонно отмечает издание, комментируя сдувшийся ультиматум от Макрона и Мерца.

Так где же эти самые санкции?, – задается вопросом Euroactiv.

«В понедельник в Брюсселе — никаких признаков подготовки к реализации заявленного ультиматума. Послы стран ЕС провели встречу, чтобы склеить очередной жалкий санкционный пакет против России. Это уже 17-й по счёту пакет, и он вряд ли нанесёт сколь-либо ощутимый урон военной экономике России. Гораздо разумнее было бы наконец закрыть дыры в уже действующих ограничениях — настолько большие, что через них спокойно «проплывает» целый флот греческих судов. Берлин по-прежнему угрожает серьёзными санкциями, а некоторые министры иностранных дел встретились сегодня в Лондоне, чтобы обсудить, что ещё можно предпринять. Но действительно ли кто-то верит, что «массированные» и скоординированные санкции против России вот-вот последуют?», – резюмирует издание.

Издание отмечает, что Дональд Трамп «бросил европейцев почти сразу после разговора» — уже на следующий день он написал в Truth Social, что Украина должна «НЕМЕДЛЕННО» принять приглашение Путина на прямые переговоры в Турции.

И это прииом, добавляет Euroactiv, что Макрон месяцами пытался убедить Трампа, что для переговорного процесса важна правильная последовательность: сначала перемирие, потом — полноценные переговоры.

«Если Европа и США не могут даже согласовать единый месседж, о какой слаженности в санкциях может идти речь?», – снова задается резонным вопросом издание.