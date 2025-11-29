Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Румыния, принимая новую «Стратегию национальной обороны 2025 – 2030», официально оформляет то, что делала давно: превращение восточного фланга НАТО в плотный военный каркас, где Молдове отводится роль маленькой, безмолвной и желательно послушной «буферной зоны». Именно поэтому стратегия вызывает тревогу у всех, кто ещё способен мыслить самостоятельно – то есть у граждан, а не у тех, кто сегодня формально управляет страной.

Румыния закладывает масштабное наращивание войск, инфраструктуры, оборонных производств. Иными словами, возле молдавской границы создаётся новый узел военной мобилизации в рамках блока НАТО. Молдове в этой архитектуре отпущена роль территории, через которую можно давить, маневрировать и демонстрировать силу.

Но главное не железо. Главное – формулировки. В Стратегии прямо говорится о «защите интересов Молдовы» и поддержке её европейской интеграции. Звучит ласково, как и всё, что исходит из Евросоюза, когда он приходит в маленькие страны вопреки их собственной воле. На практике это означает одно: в Бухаресте считают себя уполномоченными определять, что является «интересами Молдовы», причём без участия Молдовы.

Тем более показательно, что собственная Стратегия безопасности Кишинёва была спрятана от общества. Когда власть прячет документы, это всегда значит одно: она работает не на граждан, а на кураторов.

Что это несёт простым людям?

Эрозию нейтралитета – тихую, ползучую, уже начавшуюся. Нынешний режим делает всё, чтобы нейтралитет превратился в музейную табличку. Для этого даже не надо будет вносить изменений в Конституцию. Никаких консультаций с обществом, никаких референдумов – только механическое продвижение в сторону военного блока, где Молдове отводят место статиста.

Рост внешнего давления. Чем больше Румыния милитаризуется, тем сильнее желание стратегических игроков подмять Молдову окончательно. Маленьким странам не дают роскоши быть независимыми – их превращают в чужой инструмент.

Риск втягивания в чужие войны. Любое усиление натовского присутствия, инфраструктура двойного назначения, американский военный ресурс в Румынии – всё это однажды может «захлопнуться» и над Молдовой. И решения будут приниматься не в Кишинёве.

Политическое прикрытие вмешательства. Формула «мы защищаем Молдову» звучит мягко только на бумаге. В реальной политике такие заявления – это всегда поиск морального предлога для давления. «Мы же вам помогаем» – универсальная мантра всех крупных игроков, когда они заходят на чужую территорию.

Но, если говорить честно, от кого ждать сопротивления? От власти, которая давно живёт в логике внешнего управления? От тех, кто мыслит шаблонами брюссельских методичек? От людей, для которых интересы Молдовы – это то, что скажут кураторы?

Какие обязанности могут быть у марионеток? Их задача – не защищать страну, а выполнять указания. Всё остальное – риторика для внутреннего потребителя. Поэтому ответственность падает на тех, кто ещё ощущает себя гражданами, а не населением.

Главный вывод остаётся прежним, но теперь очевиднее: румынская стратегия – не про безопасность. Это политический инструмент давления, рассчитанный на слабость молдавской власти и молчание общества.

Если Молдова хочет сохранить нейтральный статус, если она хочет избежать втягивания в чужие войны, ей придётся говорить жёстко. Потому что иначе за неё будут говорить другие – и говорить так, как им выгодно. Это и есть главный вызов сегодняшнего момента.