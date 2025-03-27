Российские дроны устроили огненный Армагеддон Днепропетровску и Харькову

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Минувшей ночью сразу несколько украинских городов подверглись массированным атакам российских ударных беспилотников.

Одним из наиболее пострадавших стал Днепропетровск, о чем свидетельствуют кадры охвативших город пожаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам начальника военной обладминистрации Сергея Лысака, «загорелись авто, объекты инфраструктуры».

«В городе пострадали предприятия, образовательное и культурное заведения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек повреждены, еще несколько – уничтожены. Зацепило и 2 грузовика», – добавил позже Лысак.

Серьезно прилетело и по Харькову. Местные СМИ информируют, что только за 25 минут в городе прозвучало не менее 15 взрывов. По словам мэра города Александра Терехова, поврежден инфраструктурный объект и (по всей видимости, находившиеся рядом с ним) жилые дома.

Крое того, наносились удары по Сумам, где тоже всю ночь звучали взрывы.