России удалось кардинально расколоть поляков в вопросе помощи Украине – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
11.09.2025 18:59
  Киев
Польша крайне неоднородна в вопросе поддержки Украины, и недавние падения «российских беспилотников» лишь усилили эти настроения.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил эксперт Украинско-Польской медиа платформы вырусь и манкурт Анатолий Курносов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Курносова, Россия показала полякам, что они являются частью конфликта и могут быть втянуты в войну.

«Проблема в том, что польское общество чрезвычайно сильно в последнее время разделено. То есть, если мы раньше говорили о разделении между «Правом и Справедливостью» и «Гражданской платформой», то сейчас еще и появилась третья сила в виде «Конфедерации».

Я даже приведу такой пример, что последнее решение президента Польши, который наложил вето на спецзакон о беженцах, оно также встретило очень много контрверсий. То есть, далеко не каждый, кто критиковал это решение президента Польши, на самом деле не разделял его мнение.

И вот здесь мы тоже видим, когда общество разделено в таких основных вопросах, насколько Польша мощно должна быть задействована в помощи Украины, в этой войне, на этом очень легко находить точки раскола и очень легко подогревать эти проблемы. И здесь очень неплохо вклинивается российская пропаганда…», – переживал он.

«Основной посыл, который Россия пытается донести не только до польского общества, но и до западных стран о том, что, смотрите, это безопасно мы можем, если даже не угрожать, то создать большую опасность для функционирования таких регионов. И что вообще эта помощь, оказываемая западными странами, она угрожает втягиванием этих стран в войну.

И этот момент, что Украина своими действиями может втянуть в войну Польшу, он, к сожалению, также отзывается в части польского общества», – заявил Курносов.

