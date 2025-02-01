Посол России: «В Сербии иностранное вмешательство и попытка цветной революции»

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Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что согласно российским данным к организации уличных протестов в этой стране приложил руку иностранный фактор.

При этом большинство протестующих даже не подозревают, что ими манипулируют из заграницы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Сербии явное внешнее вмешательство и попытка цветной революции, но мы убеждены, что Сербия способна решить свои внутренние проблемы самостоятельно, без вмешательства извне», — заявил Боцан-Харченко.

По словам российского посла, среди участников есть те, кто не имеет представления о манипуляциях со стороны Запада в плане организации, поддержки и поощрения протестов.

«Суть протеста – вмешательство извне. Трагедия в Нови-Саде используется с целью поколебать стабильность и подготовиться к началу цветной революции и смене власти. Есть среди протестующих люди, которые тяжело переживают то, что произошло в Нови-Саде, и честны в своих требованиях, но не знают, что их используют. Президент Сербии предлагает направление к мирному урегулированию, политическому компромиссу, с учетом требований, предлагает диалог, смену правительства, возможность выбора. Я не буду вдаваться в подробности, это совершенно внутренний вопрос, но мы считаем, что Сербия имеет возможность решить всё самостоятельно и продолжает идти в этом направлении», – сказал дипломат, пожелав сербскому народу выйти из кризиса наилучшим образом и в рамках политического процесса.

Боцан-Харченко обратил внимание на то, что введение санкций США против «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС) из-за того, что 56,1% акций концерна принадлежат «Газпром нефти», не случайно совпало с ростом волны протестов.

«Речь идет о топливе, и в случае его дефицита или роста цен, что является очень чувствительным социальным вопросом, это только подольёт масла в огонь», – пояснил дипломат.

Он добавил, что, что, несмотря на объявленные санкции, в России и «Газпромнефти» все сделано для того, чтобы не было никаких сбоев, а НИС работала мирно и в соответствии со своими планами.

Дипломат отметил, что санкции не являются легитимными, поскольку их цель — использование рынка в собственных интересах, то есть недобросовестная конкуренция.