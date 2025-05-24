Получив выгодную сделку, США кинули Украину

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Получив от Украины сделку о полезных ископаемых, США получили что хотели и решили не тратиться больше необходимого на продолжение конфликта с Россией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какая-то злая ирония судьбы мне в этом видится. Зеленский сам придумал этот план, этот договор о редкоземельных металлах, которые он предложил. Так или иначе, но в любом случае, это план, в котором Украина очень активно участвовала изначально. И вот сейчас получается так, что договор-то подписали, он состоялся, а дальше-то что? Отход США в сторону, по крайней мере, политически. Абсолютная неизвестность в отношениях со стратегическим союзником. А США – это стратегический союзник Украины будет», – сказал Ширяев.