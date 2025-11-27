Подельники Зеленского не оставляют надежд снести Ермака, шантажируя его непринятием бюджета
Действующий режим не может найти в Верховной раде голоса, необходимые для принятия закона о бюджете страны на следующий год.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей», заявил депутат ВР Ярослав Железяняк, который считается «сливным бачком» НАБУ.
Он рассказал, что во фракции «Слуга народа» прошел опрос относительно наличия голосов за бюджет, который до сих пор не могут проголосовать в Раде.
«Это главный финансовый документ. На него нужно 226 голосов. Пока, по моей информации, это даже не 95 голосов, которые готовы за него проголосовать, что, очевидно, делает принятие госбюджета невозможным, а оно очень нужно власти, в том числе», – сказал депутат.
Ведущая заметила, что это, может, выглядит как ультиматум фракции – либо принятие бюджета, либо увольнение замазанного в коррупции главы ОП Андрея Ермака.
«Если очень упрощенно, то выглядит следующим образом. Или парламент будет работать с президентом… или, соответственно, президент оставляет все, как есть, пытается нам рассказывать о единстве и отсутствии срача. Хотя нет ни единства, ни даже каких-либо попыток убрать срач, извините, цитирую опять же президента», – резюмировал Железняк.
