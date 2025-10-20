Пашинян достраивает диктатуру и наслаждается репрессиями

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Армении идёт новая волна репрессий, коснувшаяся иерархов церкви и даже мэров крупных городов.

Это явная зачистка в преддверии будущих выборов и принятия новой Конституции в угоду Западу и Анкаре.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Самым вопиющим случаем стал арест оппозиционного мэра второго по численности города республики Гюмри Вардана Гукасяна, которого большая группа спецназовцев вывела в наручниках из здания.

При этом сотрудники спецслужб устроили еще и настоящий погром администрации, проведя масштабные обыски.

В ответ на такие действия правительственных сил сотрудники мэрии объявили забастовку и выразили намерение провести марш протеста на Ереван.

Такую идею выразил вице-мэр Гюмри Аветис Аракелян, заявив, что они никогда не будут турками.

И главные акции протеста состоятся в столице уже во вторник.

По сути, этот арест является частью начавшейся кампании по устранению всех значимых фигур, способных поколебать власть правящей партии на предстоящих выборах 2026-го года. Тем более, что разгром оппозиционной мэрии в Гюмри был одной из задач администрации Пашиняна, так как она могла бы стать вторым альтернативным Еревану центром в случае массовых протестов из-за фальсификации результатов голосования.

Многие партии и организации осудили этот акт устрашения, в том числе и Движение «Сильная Армения с Россией: за новый Союз», которое распространило экстренное заявление, в котором указывается на установление диктатуры:

«Произошедшее является продолжением политики преследования со стороны хунты Пашиняна, которую Никол без разбора применяет против руководителей всех оппозиционных органов местного самоуправления. По сути, в Республике Армения не функционирует система местного самоуправления, установленная и гарантированная Конституцией Республики Армения».

В движении расценивают этот арест как ответ на заявления Вардана Гукасяна, выступавшего за включение Армении в Союзное государство Россия-Беларусь в качестве равноправного члена.

Фактически вслед за арестом российского предпринимателя Самвела Карапетяна – это новый удар по армяно-российским отношениям.

То есть репрессии с самого начала были направлены на подрыв влияния России в республике, так как под удар помимо иерархов Церкви попали все, кто ратовал за интеграцию и противостоял капитуляции и геополитической переориентации Армении на Запад.

Волна арестов должна также закрепить результаты Вашингтонской декларации и лишить протестующих их лидеров влияния в преддверии учреждения «Четвёртой республики» и демонтажа армянской государственности.

Внизу же сейчас нарастает недовольство установлению диктатуры, что проявилось в субботней массовой демонстрации в Ереване, на которую вышли сторонники арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна. Тысячи людей промаршировали к зданию СНБ с требованием его освобождения и прекращения репрессий.

Руководитель Движения «Сильная Армения с Россией: за новый Союз» Айк Бабуханян прокомментировал для «ПолитНавигатора» нынешнее политические положение следующим образом:

«Массовая демонстрация в защиту Карапетяна показывает, что ситуация напряжённая и основная масса активных граждан недовольна нынешними властями, люди требуют смены правящей верхушки. И это реакция на повальные аресты и преследования. Тоже самое касается и Карапетяна, который уже много месяцев содержится в тюрьме только лишь за то, что выступил в поддержку Армянской апостольской Церкви. Практически репрессии носят тотальный характер и уже больше оппозиционеров находится в застенках, чем вне их».

Можно с уверенностью сказать, что Пашинян, пришедший на волне «цветной революции» сейчас проходит ту же эволюцию что и Зеленский в своём движении к открытой диктатуре, которая становится единственной формой, способной обеспечить осуществление нынешнего курса на встраивание Армении в «тюркский мир» и превращение её в оплот антироссийской деятельности на Кавказе.