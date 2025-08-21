Один удар ТЯО может перекрыть 80% снабжения ВСУ – Кнутов

Чтобы надёжно перервать снабжение ВСУ, необходимо нанести удар тактическим ядерным оружием по Бескидскому железнодорожному тоннелю в Карпатах.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил известный военный эксперт, историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Давно нужен удар тактическим ядерным оружием по транспортному туннелю, который соединяет Польшу и Западную Украину. Через этот туннель идет от 60 до 80% военных поставок.

И для того, чтобы его вывести из строя, нужен ядерный удар. Но за 72 часа перед этим мы должны объявить об эвакуации мирного населения», – сказал Кнутов.