Один удар ТЯО может перекрыть 80% снабжения ВСУ – Кнутов

Максим Столяров.  
21.08.2025 16:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 258
 
Чтобы надёжно перервать снабжение ВСУ, необходимо нанести удар тактическим ядерным оружием по Бескидскому железнодорожному тоннелю в Карпатах.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил известный военный эксперт, историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Давно нужен удар тактическим ядерным оружием по транспортному туннелю, который соединяет Польшу и Западную Украину. Через этот туннель идет от 60 до 80% военных поставок.

И для того, чтобы его вывести из строя, нужен ядерный удар. Но за 72 часа перед этим мы должны объявить об эвакуации мирного населения», – сказал Кнутов.

«И тактическое ядерное оружие, это не такой мощности взрыв, чтобы снести горы. Это точный удар, который наносится непосредственно в то место, где этот тоннель выходит на территорию Западной Украины.

В данном случае мы демонстрируем решимость, и лишаем противника важного логистического пути, который он использует для регулярных поставок оружия», – добавил он.

