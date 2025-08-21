Один удар ТЯО может перекрыть 80% снабжения ВСУ – Кнутов
Чтобы надёжно перервать снабжение ВСУ, необходимо нанести удар тактическим ядерным оружием по Бескидскому железнодорожному тоннелю в Карпатах.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил известный военный эксперт, историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Давно нужен удар тактическим ядерным оружием по транспортному туннелю, который соединяет Польшу и Западную Украину. Через этот туннель идет от 60 до 80% военных поставок.
И для того, чтобы его вывести из строя, нужен ядерный удар. Но за 72 часа перед этим мы должны объявить об эвакуации мирного населения», – сказал Кнутов.
«И тактическое ядерное оружие, это не такой мощности взрыв, чтобы снести горы. Это точный удар, который наносится непосредственно в то место, где этот тоннель выходит на территорию Западной Украины.
В данном случае мы демонстрируем решимость, и лишаем противника важного логистического пути, который он использует для регулярных поставок оружия», – добавил он.
