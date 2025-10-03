Облом для Зе-банды: С декоммунизированными электростанциями ублажить Трампа не выйдет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Удары российской армии по объектам украинской энергетики лишили ее практически половины мощностей генерации. Без восстановления этих объектов добыча полезных ископаемых в рамках ресурсной сделки с США будет невозможна.

Об этом в ходе конференции с представителем украинского правительства заявила эксперт американского Центра стратегических и международных исследований Грейслин Баскаран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

