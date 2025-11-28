Сопредседатель группы Левой партии в Европарламенте Мартин Ширдеван признался, что хотя он сопереживает жертвам на Украине, больше его беспокоят экономические проблемы немецкого народа.

Об этом он завил с трибуны Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я также хочу этого мира, чтобы бремя войны могла быть снято с плеч нашего народа. Потому что у нас многие беспокоятся о том, будет ли война продолжать обостряться и сколько еще она потребует от нашего общества в финансовом отношении», – сказал Ширдеван.

Он считает, что стороны украинского конфликта никогда еще не были так близки к завершению конфликта, но заслуги ЕС в этом нет, потому что «масштабы отрицания реальности в этом зале поистине потрясают»

«Правда в том, что ЕС до сих пор не принял никаких значительных дипломатических попыток и не помог закончить конфликт. Вместо этого в этом зале заседаний снова и снова звучат разговоры о том, что войну нужно выиграть на поле боя… Вы также используете войну на Украине для того, чтобы начать масштабную программу военной модернизации в ЕС в ущерб социальной способности, обеспечению существования и защите климата» – сказал Ширдеван.

Он обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, присутствовавшую в зале, в том, что из-за ее политики ЕС утратил авторитет в мире.