Немецкий депутат устроил публичную взбучку Урсуле фон дер Ляен
Сопредседатель группы Левой партии в Европарламенте Мартин Ширдеван признался, что хотя он сопереживает жертвам на Украине, больше его беспокоят экономические проблемы немецкого народа.
Об этом он завил с трибуны Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я также хочу этого мира, чтобы бремя войны могла быть снято с плеч нашего народа. Потому что у нас многие беспокоятся о том, будет ли война продолжать обостряться и сколько еще она потребует от нашего общества в финансовом отношении», – сказал Ширдеван.
Он считает, что стороны украинского конфликта никогда еще не были так близки к завершению конфликта, но заслуги ЕС в этом нет, потому что «масштабы отрицания реальности в этом зале поистине потрясают»
«Правда в том, что ЕС до сих пор не принял никаких значительных дипломатических попыток и не помог закончить конфликт. Вместо этого в этом зале заседаний снова и снова звучат разговоры о том, что войну нужно выиграть на поле боя… Вы также используете войну на Украине для того, чтобы начать масштабную программу военной модернизации в ЕС в ущерб социальной способности, обеспечению существования и защите климата» – сказал Ширдеван.
Он обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, присутствовавшую в зале, в том, что из-за ее политики ЕС утратил авторитет в мире.
«Ваше отрицание политической реальности, ваше дипломатическое бездействие, госпожа фон дер Ляйен, привели к тому, что европейская политика ставится под сомнение. Нас зовут только тогда, когда все уже решено. Из-за вас, госпожа фон дер Ляйен ЕС стал плацдармом геополитических интересов США при Дональде Трампе. Правда в том, что Трамп и Путин снова делят европейские ресурсы между собой и выталкивают ЕС на позицию зрителя. Вы, фрау фон дер Ляен, безучастно наблюдаете за этим» – сказал Ширдеван.
