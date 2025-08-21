Не только болота – Литва в страхе обрастает лесом в попытке защититься от России

Литва намерена укреплять границу с Россией лесами и «лесными аллеями».

Об этом министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила «Таймз Радио»», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы разрабатываем планы по созданию линии обороны Балтии, включая заграждения на мостах, инженерные сооружения, ограничения на вырубку лесов. Это мы обеспечиваем законодательными мерами. Создаем естественные преграды. Такие как лесные аллеи и так далее», – сказала Шакалене.

От более традиционного оружия – беспилотников и мин – Вильнюс тоже не отказывается.

«Мы собираемся закупить противотанковые мины, а с Рождества мы планируем производить противопехотные мины. Мы также посылаем четкий стратегический сигнал о том, что все 5 стран, граничащих с Россией и Беларусью (это Финляндия, страны Балтии, Польша), будут использовать все возможные средства, чтобы российские солдаты больше не ступили на нашу землю», – вещала Шакалене.

Министр забыла упомянуть о болотах как средстве обороны, а они в Литве глубокие. В прошлом году в трясине на Пабрадском полигоне утонул экипаж гусеничного транспортного средства НАТО.

