Не дай Бог придется сражаться по-классике, русских на фронте больше в 10 раз – боевик ВСУ
Украине удается кое-как компенсировать дефицит пехоты лишь за счет хорошей погоды и применения FPV-дронов. Когда погода испортится, ВСУ придется сражаться с российской армией по-классике – пехота на пехоту.
Об этом в эфире видеоблога «Новынарня» заявил экс-командир роты запрещенного в РФ подразделения «Айдар», нацист Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Уступаем мы реально существенно в одном – в количестве людей, но тут мы уступаем в разы, и это наше очень уязвимое место. Тут я боюсь дождевой осени. Наше счастье, что сейчас осень такая «золотая», очень сухая – это прекрасно, потому что в такую погоду, как сейчас, FPV-шки летают.
А когда пойдут затяжные дожди, FPV-шки не будут летать. И если тогда пойдет пехота на пехоту, то я даже стараюсь об этом не думать…
Один наш батальон против пяти-шести российских батальонов, это уже кажется один против пяти-шести, но на самом деле, один против пяти-шести в обороне – можно. Но дальше мы накладываем, что на самом деле воюют не батальоны, а живые люди», – сказал нацист.
«И когда наши батальоны укомплектованы на 25%. Да, 25% от штатного комплекта – это еще не самая плохая ситуация для наших батальонов. А у орков тоже не 100%, но у них средняя цифра где-то 70% комплектации.
И если мы накладываем эти цифры, то выходит, что реально на одного нашего пехотинца в окопе приходится 10-12 орковских пехотинцев. Мы это в определенной степени компенсируем дронами, а когда дроны перестанут летать и, не дай Бог, пойдет ближний бой пехоты на пехоту, соотношение 1:10-1:12 даже, когда ты в обороне, – это очень плохое соотношение», – рассуждал Дикий.
