«Наметилось новое критическое направление – Запорожье в опасности» – Бортник

Вадим Москаленко.  
23.03.2025 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В очень скором времени Запорожье может «превратиться в Покровск или Херсон».

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В очень скором времени Запорожье может «превратиться в Покровск или Херсон». Об этом в...

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«Наметилось новое критическое направление, что Россия начала наступление в районе Пятихатки, Лобковое, Степовое, Щербаки – для того, чтобы охватить Орехов. Возможно, так и есть, хотя, я пока что не отмечаю попыток наступления с другого фланга для охвата Орехова.

Нельзя исключить, что логика тут двойная. Во-первых, это попытка отодвинуть линию фронта от Энергодара и ключевых российских коммуникаций, тем более, на фоне того, что вокруг Энергодара идёт политический диалог, это подтверждают все стороны.

Во-вторых, возможно, цель ещё более амбициозная. Представьте, что будет, если Россия выйдет на рубеж Малокатериновки со стороны Щербаков. Тут протекает река Конка, это природный барьер, который может стать линией фронта и укреплённой линией для России для того, чтобы начать обстрелы  Запорожья. От Конки до окраин Запорожья 14 км, ну 20-25, это зона работы ствольной артиллерии. Запорожье может превратиться в Покровск.

Украине придётся эвакуировать огромный город. Опыта эвакуации таких городов в Украине нет вообще, он весь окажется в зоне обстрела. Или в Покровск превратится, или в Херсон», – предупредил Бортник.

«К этому наступлению, которое пока что носит тактический характер, надо относиться очень серьёзно. Потому что, если будет прорвана линия в районе Щербаков – Степовое, то следующая линия уже Павловка.…

Левый фланг российской армии прикрывает Днепр, достаточно удобно наступать. Тем более, что значительные политические цели – это начало разговоров о судьбе Запорожья. Запорожье и Херсон Россия требует в неформальных переговорах в обмен на свои обещания снять претензии в отношении будущего Одессы», – тревожился политолог.

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