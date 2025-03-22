Находящаяся на юге Запорожского фронта группировка «Днепр», пребывавшая долгое время в состоянии затишья, начинает переходить к активным боевым действиям.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завязались активные боевые действия на самом юге, на Запорожском фронте. Там, где действует группировка «Днепр», она очень долго не предпринимала никаких действий, было затишье. Кстати, это затишье для всех военных наблюдателей, на Украине в том числе, является загадкой. Потому что это очень мощная группировка, и её использовали в качестве такого постоянного резерва, но она способна на гораздо более активные и серьёзные действия, и почему-то этого не было.

Сейчас начинается наступление в том месте, где когда-то наступали украинцы в районе Пятихатки, и наступление идёт в сторону самого Запорожья. После того, как произошло обрушение курского плацдарма, с противоположной стороны, с юга, начинает развиваться наступление, которое пока носит характер активных тактических действий. Но все ожидают, что оно может вполне распространиться дальше и превратиться уже в операцию», – сказал Ширяев.