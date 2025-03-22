За освобождением Курщины может последовать большое наступление ВС РФ с юга

Максим Столяров.  
22.03.2025 15:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Находящаяся на юге Запорожского фронта группировка «Днепр», пребывавшая долгое время в состоянии затишья, начинает переходить к активным боевым действиям.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Находящаяся на юге Запорожского фронта группировка «Днепр», пребывавшая долгое время в состоянии затишья, начинает...

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«Завязались активные боевые действия на самом юге, на Запорожском фронте. Там, где действует группировка «Днепр», она очень долго не предпринимала никаких действий, было затишье. Кстати, это затишье для всех военных наблюдателей, на Украине в том числе, является загадкой. Потому что это очень мощная группировка, и её использовали в качестве такого постоянного резерва, но она способна на гораздо более активные и серьёзные действия, и почему-то этого не было.

Сейчас начинается наступление в том месте, где когда-то наступали украинцы в районе Пятихатки, и наступление идёт в сторону самого Запорожья. После того, как произошло обрушение курского плацдарма, с противоположной стороны, с юга, начинает развиваться наступление, которое пока носит характер активных тактических действий. Но все ожидают, что оно может вполне распространиться дальше и превратиться уже в операцию», – сказал Ширяев.

 

«Важно понимать, что, судя по всему, российская армия может вести успешное наступление серьёзной активности на одном участке фронта из пяти. В данном случае это был курский плацдарм, значит, где-то ещё должно начаться активное наступление. Может быть, если продолжится деградация украинской армии, российская армия сможет вести наступление на двух участках», – предположил эксперт.

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