 На Украине радуются – Германия делает ставку на милитаризацию и вооружение Киева

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Германия возьмет на себя ведущую роль в военном финансировании Украины, если от этого откажутся США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское издание «Зеркало недели».

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«ХДС/ХСС решительно стоит на стороне Украины, выступает за необходимость усилить поддержку, в частности за необходимость предоставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Вместе с тем последний вопрос не настолько однозначен: исторически обусловлено, что большинство немцев выступает против поставок дальнобойного вооружения, а тем более против размещения немецкого миротворческого контингента в Украине. А общественное мнение играет в европейских странах иногда решающую роль», – отмечается в материале.

Вместе с тем автор материала радуется, что бюджетный комитет бундестага «утвердил дополнительный пакет помощи для Украины, которую месяцами блокировал канцлер Олаф Шольц».

«Указанный пакет предусматривает 3 млрд евро на помощь Украине со стороны Германии только на этот год. На период 2026–2029 годов для Украины предусмотрено еще 8,3 млрд евро. В нынешних условиях это критически важно: роль ФРГ как самого крупного донора помощи Украине в Европе, в условиях возможной остановки поддержки США, становится решающей. И это очень мощный сигнал как для Украины, так и для России: отныне Германия будет делать ставку не только на дипломатию, но и на реальную силу», – резюмирует «ЗН».