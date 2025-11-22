«Молдова переломит хребет ЕС» – прогноз

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз не отважится принять в свои члены не только Украину, но и маленькие Боснию и Герцеговину с Молдовой.

Об этом старший научный сотрудник отдела истории Восточной Европы после Второй мировой войны Института славяноведения РАН Никита Бондарев заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Принять в свой состав такое сложно организованное государство со сложной проблемной экономикой и социальной сферой, как Босния и Герцеговина, – это огромный тяжкий крест был бы для Евросоюза. И абсолютно не факт, что он эту ношу потянул бы. Как он не может потянуть не только Украину, а даже и Молдавию. Молдавия со своей экономикой может стать той соломинкой, которая переломит спину этого верблюда. Черногорию в лучшем случае с ее полумиллионом населения и монопрофильной экономикой, может быть, Евросоюз потянет», – сказал Бондарев.

Недавно Еврокомиссия отложила публикацию доклада о расширении ЕС, поскольку многие страны-члены оказались против вступления с союз Украины.