«Молдова переломит хребет ЕС» – прогноз

Елена Острякова.  
22.11.2025 09:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 355
 
Балканы, Дзен, ЕС, Молдова, Политика


Евросоюз не отважится принять в свои члены не только Украину, но и маленькие Боснию и Герцеговину с Молдовой.

Об этом  старший научный сотрудник отдела истории Восточной Европы после Второй мировой войны Института славяноведения РАН Никита Бондарев заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз не отважится принять в свои члены не только Украину, но и маленькие Боснию...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Принять в свой состав такое сложно организованное государство со сложной проблемной экономикой и социальной сферой, как Босния и Герцеговина, – это огромный тяжкий крест был бы для Евросоюза. И абсолютно не факт, что он эту ношу потянул бы.

Как он не может потянуть не только Украину, а даже и Молдавию. Молдавия со своей экономикой может стать той соломинкой, которая переломит спину этого верблюда. Черногорию в лучшем случае с ее полумиллионом населения и монопрофильной экономикой, может быть, Евросоюз потянет», – сказал Бондарев.

Недавно Еврокомиссия отложила публикацию доклада о расширении ЕС, поскольку многие страны-члены оказались против вступления с союз Украины.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить