Молдова присоединится к борьбе с бандеровщиной на Украине в случае свержения режима Майи Санду.

Об этом в ходе «круглого стола» в Киеве заявил главредактор русофобского молдавского грантоедского портала «Нокта» Михаил Сиркели, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Цель России – это российские сапоги в Берлине, как это было до 89 года. Я совершенно согласен с тем, что грозить он Европе хочет оттуда. Но вынужден признать, что мы сами не очень быстро поняли, что происходит. Первой жертвой российской агрессии была Молдова. Важно правильно называть то, что мы видим и с чем сталкиваемся. Потому что до сих пор, к сожалению, в Республике Молдова не слышу, точнее, слышу, но нет однозначной позиции, что Приднестровье – это не сепаратистский регион, а оккупированная территория.

Важно понимать, что Молдова – это очень важное звено в структуре безопасности. Мы, свободные журналисты Молдовы, чётко понимали, что Молдова – это тыл Украины. И Россия хочет захватить Республику Молдова невоенным путём, через выборы», – стращал выступающий.