Вместо того, чтобы купить оружие и оплатить услуги наёмников, огромные средства из украинского бюджета расходятся по карманам коррупционеров.

Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эксперты оценивают оборот теневого рынка ТЦК от 0,8 млн евро до 2 млрд евро ежегодно. Весь этот кризис с ТЦК, с мобилизацией, с бусификацией на фоне больших потерь на фронте, длительной истощающей войны, продолжается», – сказал Бортник.

По его мнению, этих денег очень не хватает обнищавшей Украине.

«Мне кажется, я еще раз хочу обратиться к нашему государству – ребята, давайте легализируем эти потоки. Давайте эти 2 миллиарда евро, а может быть и больше, направим в государственный бюджет.

Давайте вернемся к идее экономического бронирования и откроем границы. Мы за эти деньги купим вооружение и наймем добровольцев иностранных, тех самых колумбийцев, которые готовы воевать. Пускай те, кто могут, заплатят за это.

Пускай эти деньги пойдут в государственный бюджет. Мы с них заплатим зарплаты, пенсии. Мы с них купим все, что нужно для страны. Пускай эти деньги не оседают в карманах коррумпированных чиновников», – размечтался политолог.