Лишь бы против Путина: Запад позволил Зеленскому свободно упиваться диктатурой – укро-эксперт
На Западе опасаются, что если начнут критиковать Владимира Зеленского, то тем самым создадут себе электоральные проблемы и заодно помогут России.
Об этом в эфире украинской журналистки Ланы Шевчук заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущая поинтересовалась, почему Запад закрывает глаза на то, что на Украине нет демократии и свободы слова.
«Это все всё прекрасно знают, поскольку в посольствах сидят аналитики, которые мониторят и политическую ситуацию, и информационное пространство, и время от времени они же в свои ведомства и спецслужбы посылают доклады о текущей ситуации», – сказал Золотарев.
По его словам, на Западе лишь делают вид, что на Украине все благополучно в этом отношении.
«Понятно, не хотят играть на руку Путину. То есть «если мы начнём критиковать Зеленского, то как мы объясним, почему мы даём деньги Украине, предоставляем вооружение – фактически, да, сыграем в пользу Путина». Этим и объясняется то, что они не замечают очень многих вещей, которые не то что демократическому – нормальному государству несвойственны», – объяснил политтехнолог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: