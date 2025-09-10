Лишь бы против Путина: Запад позволил Зеленскому свободно упиваться диктатурой – укро-эксперт

На Западе опасаются, что если начнут критиковать Владимира Зеленского, то тем самым создадут себе электоральные проблемы и заодно помогут России.

Об этом в эфире украинской журналистки Ланы Шевчук заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент ПолитНавигатора».

Ведущая поинтересовалась, почему Запад закрывает глаза на то, что на Украине нет демократии и свободы слова.

«Это все всё прекрасно знают, поскольку в посольствах сидят аналитики, которые мониторят и политическую ситуацию, и информационное пространство, и время от времени они же в свои ведомства и спецслужбы посылают доклады о текущей ситуации», – сказал Золотарев.

По его словам, на Западе лишь делают вид, что на Украине все благополучно в этом отношении.

«Понятно, не хотят играть на руку Путину. То есть «если мы начнём критиковать Зеленского, то как мы объясним, почему мы даём деньги Украине, предоставляем вооружение – фактически, да, сыграем в пользу Путина». Этим и объясняется то, что они не замечают очень многих вещей, которые не то что демократическому – нормальному государству несвойственны», – объяснил политтехнолог.

