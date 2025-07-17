Латвия берется ослабить Россию американскими гаубицами

Елена Острякова.  
17.07.2025 13:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Латвия, Россия, Русофобия


Литва видит свою главную краткосрочную и среднесрочную задачу в ослаблении России и укреплении Украины.

Об этом министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Конечно, нам нужно ослабить Россию. Это самый простой способ сдержать ее угрозы. И укрепить Украину – это краткосрочная и среднесрочная задача. Это здорово, что президент Трамп показывает, что Путин блефует и пытается затянуть принятие решений в Вашингтоне. Он ясно понимает, что нет ни единого признака того, что в России хотят мира», – сказала Браже.

Ослаблять Россию она собирается с помощью американского оружия.

«У нас есть американские гаубицы. Мы строим завод по производству боеприпасов. Нам нужно соответствовать американским гаубицам. Это один из стандартов НАТО. Есть одна проблема: это не просто бумажная норма, а реальность», – резюмировала глава МИД Латвии.

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