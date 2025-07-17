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Литва видит свою главную краткосрочную и среднесрочную задачу в ослаблении России и укреплении Украины.

Об этом министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, нам нужно ослабить Россию. Это самый простой способ сдержать ее угрозы. И укрепить Украину – это краткосрочная и среднесрочная задача. Это здорово, что президент Трамп показывает, что Путин блефует и пытается затянуть принятие решений в Вашингтоне. Он ясно понимает, что нет ни единого признака того, что в России хотят мира», – сказала Браже.

Ослаблять Россию она собирается с помощью американского оружия.