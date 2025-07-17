Латвия берется ослабить Россию американскими гаубицами
Литва видит свою главную краткосрочную и среднесрочную задачу в ослаблении России и укреплении Украины.
Об этом министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Конечно, нам нужно ослабить Россию. Это самый простой способ сдержать ее угрозы. И укрепить Украину – это краткосрочная и среднесрочная задача. Это здорово, что президент Трамп показывает, что Путин блефует и пытается затянуть принятие решений в Вашингтоне. Он ясно понимает, что нет ни единого признака того, что в России хотят мира», – сказала Браже.
Ослаблять Россию она собирается с помощью американского оружия.
«У нас есть американские гаубицы. Мы строим завод по производству боеприпасов. Нам нужно соответствовать американским гаубицам. Это один из стандартов НАТО. Есть одна проблема: это не просто бумажная норма, а реальность», – резюмировала глава МИД Латвии.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: