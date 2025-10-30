Чтобы избежать раскола общества и массового сумасшествия, какое случилось на Украине, России придётся заняться цензурой инфлюенсеров.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Те, кто гнали «перемогу», они с 14 по 22 рассказывали о том, что только Минские соглашения – это мудрейшая вещь. Но теперь-то им нужен враг, чтобы объяснить, почему приходилось врать всё это время. Поэтому лучше всего работает схема «бей своих, чтоб чужие боялись». Работает всегда и везде.

Поэтому тем, кто гонят «перемогу» надо зачмырить тех, кто гонят «зраду», и они являются их главными врагами. В этом же весь парадокс и самая главная трагедия, что это процессы украинизации России.

Это один в один – то же, что происходило в обществе пост-Украины. И это меня пугает больше всего, потому что страшным в этой трагедии может случиться то, что в ходе этой войны Россия украинизируется, и мы все погрузимся в хаос, где общество расколото, а государство не очень понимает, куда двигаться, где-то оно даже разлагается.

Поэтому на уровне культурно-политическом, украинизация России, связана с тем, что никакой «зрады» быть не может с точки зрения государственных пропагандистов», – сказал Уралов.