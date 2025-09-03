Китай заставит Тайвань капитулировать без захвата, и Запад проглотит – экс-глава MI6

Китаю не нужно будет начинать войну с Тайванем, чтобы заставить островное правительство капитулировать. Прошедший парад и боевая мощь НОАК говорит о том, что КНР может без проблем блокировать Тайвань на длительное время, не ведя при этом войны.

Об этом в эфире Times Radio заявил бывший глава MI6 Ричард Дирлав, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Большая часть подготовки была направлена на создание десантных сил, которые позволили бы Народно-освободительной армии Китая провести очень сложную военную операцию, то есть вторжение на Тайвань через пролив.

Поэтому основное внимание уделялось именно этому, но я думаю, что парад показал, что амбиции Китая как военной державы гораздо шире.

Я имею в виду, что я сомневаюсь, что им действительно нужно захватывать Тайвань. Они могут легко устроить блокаду, которая позволит достичь, скажем, 85−90% их политических целей, и заставить тайваньское правительство пойти в политическом направлении, которое оно в другом случае не выбрало бы», – рассуждал он.

«Если бы не было прямого военного конфликта, то Соединенным Штатам было бы очень трудно вмешаться. А блокада могла бы продолжаться долгое время – мы уже видели, как вокруг Тайваня собирается значительный военно-морской флот, демонстрируя на что на самом деле способен или чего может достичь военно-морской флот Китая», – заявил Дирлав.

