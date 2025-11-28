Караганов: «Я был в дикой ярости – СВО началось на три года позже»
Возможность применения ядерного оружия Россией должно было быть объявлено с первых дней СВО. Да и саму спецоперацию следовало начинать минимум на три года раньше.
Об этом в эфире канала «Свободная пресса» заявил политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я был в дикой ярости, когда мы начали с запозданием на минимум на три года СВО, или войну с Западом на Украине, не включив активно с самого начала наши главные инструменты, козыри – это ядерное оружие устрашения. До сих пор мы его так и не включили», – сказал эксперт.
Караганов напомнил, что «одна из функций ядерного оружия – это предотвращение обычных войн».
Он полагает, что Европе следует напомнить бесперспективность вооруженного противостояния с ядерной державой – Россией.
«Выступаю за восстановление фактора ядерного сдерживания в мировой политике и в мозгах людей. Возможно, путем начала испытания, в самом крайнем случае, ужасном, использование его, чтобы люди, наконец, поняли, с чем они имеют дело, потому что европейцы развязывали безобразные войны и перестали этим заниматься только тогда, когда появилось ядерное сдерживание», – заявил Караганов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: