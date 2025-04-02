Интерпол отказался выдавать ордер на арест Додика

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Ходатайство Суда Боснии и Герцеговины о выдаче арестного «красного» уведомления в отношении президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика и спикера Народной скупщины РС Ненада Стевандича было отклонено Интерполом.

На такое решение повлияла апелляция Сербии и Венгрии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне только что позвонил президент Вучич и сообщил, что он получил уведомление из Управления Интерпола о том, что апелляция Сербии была удовлетворена, и что Интерпол отклонил запрос Суда Боснии и Герцеговины о выдаче красного уведомления в отношении Стевандича и меня», – написал президент РС Милорад Додик на своей странице в одной из социальных сетей.

Лидер боснийских сербов поблагодарил Вучича, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также «президентов всех других стран, которые подали апелляцию».

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич вчера заявил, что запрос на международные ордера на арест Додика и Стевандича находился на предварительном рассмотрении Международной целевой группы по розыску и распространению информации (NDTF) при Интерполе. Он подчеркнул, что участие Сербии в этом процессе привело к предотвращению вступления ордеров на арест в силу.

Напомним, что 26 февраля Суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к одному году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать государственные должности за игнорирование решений Верховного представителя по БиГ немца Кристиана Шмидта.

Днем ​​позже этот же Суд подтвердил, что Сараевскому отделению Интерпола было выдано распоряжение о выдаче международного ордера на арест Додика и Стевандича.