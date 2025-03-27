Франция решила подбросить дровишек в пламя украинской войны

Украина получит от Франции военной помощи еще на два миллиарда евро.

Об этом на пресс-конференции в Париже заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам сначала надо подумать о наиболее немедленной поддержке Украины. Мы должны продолжать, и хотел сегодня объявить новый пакет военной поддержки для Украины стоимостью в 2 миллиарда евро. Эта поддержка должна непосредственно отвечать первоочередным потребностям украинских вооруженных сил.

Это, например, противотанковые ракеты, средства противовоздушной обороны, ракеты которые оснащены на «Миражах», ракеты наземной защиты. Это также средства, которые позволят Украине держать фронт: бронемашин и АМХ-10. И это также производство техники в Украине благодаря партнерским отношениям с нашими оборонными предприятиями. Это, так сказать, наше первое усилие в этом плане военной поддержки немедленной для Украины, мобилизовать усилия наших партнеров», – заявил Макрон.