Экс-посол Польши подстрекает Казахстан: Убрали этнических русских – теперь очередь убрать русскоязычных
Русский язык доминирует в казахстанской политике. Это нужно искоренять и лишать русскоязычных руководящих постов в силовых структурах, дипломатии и образовании.
Такие рекомендации в эфире «Польского Радио на русском» озвучил бывший посол Польши в Казахстане и на Украине Яцек Ключковски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Надо приветствовать эти все действия со стороны казахстанских властей, чтобы усилить значение казахского языка, чтобы сократить участие, чтобы казахи получили большинство во всех структурах, в службе безопасности в дипломатии…
Все ректоры должны знать казахский язык – значит, это практически исключает представителей и российской, и украинской диаспоры из этих всех процессов. За русскоязычных, кстати, считают также корейцев, которых там очень много, но у них язык общения русский.
Казахи в государственных структурах, они сейчас вполне доминируют, так что и губернаторы провинции, и руководство министерств, силовых ведомств, иностранных дел, внутренних дел – практически убрали всех представителей национальных меньшинств, и это вполне казахские структуры. Но что касается языка, языком общения, особенно в больших городах, остается русский. Даже в казахском парламенте он доминирует», – заявил Ключковски.
