Экс-посол Польши подстрекает Казахстан: Убрали этнических русских – теперь очередь убрать русскоязычных

Русский язык доминирует в казахстанской политике. Это нужно искоренять и лишать русскоязычных руководящих постов в силовых структурах, дипломатии и образовании.

Такие рекомендации в эфире «Польского Радио на русском» озвучил бывший посол Польши в Казахстане и на Украине Яцек Ключковски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

