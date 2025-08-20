Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для стран Запада Украина будет иметь вечный интерес лишь как «Анти-Россия». Об этом заявил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Давайте посмотрим правде в глаза – Украина нужна нам как оплот против агрессивной России. Каким бы ни был исход этого конфликта, Россия все равно останется агрессивной. И нам нужна Украина как оплот против этой агрессии, нам нужна Украина как неотъемлемая часть новой архитектуры европейской безопасности», – открыто описал он истинную роль украинских марионеток.

Расмуссен заявил, что Россия не имеет права даже на «хоть какой-то успех».