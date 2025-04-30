«Доктора смерть» зовут на спасение ВСУ

Вадим Москаленко.  
30.04.2025 09:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 784
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Сюжет дня, Украина


Пехота ВСУ – это гарантированная гибель, ранение или в самом лучшем случае – самовольное оставление части.

Об этом в эфире признанного иноагентом «Радио свобода» заявил бывший советник известной как «Доктор смерть» американки Ульяны Супрун, а ныне военный медик ВСУ Глеб Битюков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пехота ВСУ – это гарантированная гибель, ранение или в самом лучшем случае – самовольное...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Пехота означает только то, что ты, в конце концов, погибнешь. Вопрос только когда – сегодня, завтра или через неделю, если больше повезёт. И вернёшься ты назад или «300», или «200», или СОЧ. Безусловно, никто не хочет быть пехотинцем, потому что у тебя защиты нет никакой.

Это можно и нужно менять, но это огромный комплекс работы, это нельзя просто взять и поменять рекламной кампанией. Это большая работа в подразделениях. Но кто будет это делать? Человек, который выращен этой системой армейской, совковой – да, уже много новых людей, но они попадают в ту же систему и перенимают правила игры системы», – сказал Битюков.

«Армии нужно что-то типа Ульяны Супрун, которая пришла в Минздрав, в медицину, которая ничем не была обязана этой системе. Она пришла из другой среды, вообще с другой планеты перелетела. [Помните, как её хейтили?] Да. Но, в конце концов, у нас другая система здравоохранения», – добавил бывший подельник «Доктора смерть».

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить