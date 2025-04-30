Пехота ВСУ – это гарантированная гибель, ранение или в самом лучшем случае – самовольное оставление части.

Об этом в эфире признанного иноагентом «Радио свобода» заявил бывший советник известной как «Доктор смерть» американки Ульяны Супрун, а ныне военный медик ВСУ Глеб Битюков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пехота означает только то, что ты, в конце концов, погибнешь. Вопрос только когда – сегодня, завтра или через неделю, если больше повезёт. И вернёшься ты назад или «300», или «200», или СОЧ. Безусловно, никто не хочет быть пехотинцем, потому что у тебя защиты нет никакой.

Это можно и нужно менять, но это огромный комплекс работы, это нельзя просто взять и поменять рекламной кампанией. Это большая работа в подразделениях. Но кто будет это делать? Человек, который выращен этой системой армейской, совковой – да, уже много новых людей, но они попадают в ту же систему и перенимают правила игры системы», – сказал Битюков.