Делец Трамп пытается продать нам наш Крым – эксперт

Вопрос принадлежности Крыма не будет подниматься на возможных переговорах в Стамбуле, поскольку уже не обсуждается с Украиной. Международное признание региона президент США Трамп хочет выменять на что-то стоящее для себя.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политический обозреватель, директор ИММИД КФУ Александр Мащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым уже не на передовой, там четыре старых новых российских региона – республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. Есть вопрос о статусе территорий, которые по Конституции являются частью России, но реально контролируется Украиной. И только после них вопрос Крыма», – отметил он.

По оценке обозревателя, вопрос о принадлежности Крыма не имеет никаких реальных перспектив – требовать вернуть его в состав Украины бессмысленно. Но как карта он будет использоваться.

«Трамп сказал, что первый шаг, который могут сделать США, – это признать российский статус Крыма. Это же торг: мы признаем российский статус Крыма, который и так уже больше 11 лет российский, но вы тогда тоже что-то сделайте, отдайте что-нибудь. Потом мы признаем, например, территории, которые вы освободили в результате СВО, и вы нам еще что-то отдадите. Будут торговаться, у них ведь как на рынке все», – подчеркнул Мащенко.

Он считает, что предложение Путина ознаменовало новый поворот в истории специальной военной операции и стало ответом на «совершенно хамский ультиматум банды четырёх»: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, а также премьер-министров Польши и Великобритании Дональда Туска и Кира Стармера, которые потребовали от России немедленного прекращения огня под угрозой супер-санкций.