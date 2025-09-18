«Даже в России такого нет!» – Бывший подельник обвинил Зеленского в создании концлагеря
Произвол ТЦК обогащает режим Зеленского, объем взяток за то, чтобы не попасть на фронт в рядах ВСУ, оценивается в 2 млрд евро в год.
Об этом на заседании Верховной рады заявил бывший подельник Зе-диктатора Дмитрий Разумков, ныне лишенный должности спикера и играющий роль критика власти, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нас очень любят сравнивать с Израилем, так в Израиле вообще никто не закрывал границы! Даже у врага этого не происходит в том объеме, в котором у нас. А у нас зачем это делается?» – картинно начал Разумков.
Он сам ответил на свой же вопрос.
«Чтобы приходили, договаривались, заносили, решали, покупали справки, снимались с учета и много других вещей, которые позволяют на этом неплохо заработать. Этот теневой рынок составляет около 2 млрд. евро…
Когда принимаются изменения о разрешении выезда с 18 до 22 лет, все табуном собираются и уезжают. Они не верят государству, что завтра этого не заберут, что завтра снова не соберется Кабмин, что-то не решит и эти нормы не ликвидирует. И они бегут из страны», – кудахтал недавний Зе-подельник, отодвинутый от кормушки.
