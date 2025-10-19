«Чужак» против команды Санду: чем обернётся миссия будущего премьера Молдовы?

Названо имя кандидата в премьеры Молдовы. Это экс-сотрудник Всемирного банка и Нацбанка страны, основатель Французского альянса в РМ Александр Мунтяну, который ранее не занимался политикой. Вокруг его персоны кипят споры.

Политолог Анатолий Дирун комментирует «ПолитНавигатору» возможное назначение.

– Премьер Дорин Речан отказывается от поста, при этом выдвигается кандидатура Александра Мунтяну – темная лошадка, человек с американскими и французскими связями. Это смена внешних кураторов или стратегическое решение Запада о необходимости жесткого антикризисного менеджмента в Молдове?

– Сегодня никто не может с уверенностью назвать реальные причины замены Дорина Речана. Тем более, если учитывать, что именно он обеспечил переизбрание Майи Санду и парламентское большинство для PAS. С формальной точки зрения поводов для отставки нет. Но молдавская политика давно перестала быть сферой национальной логики. Моя позиция такова: это, скорее всего, навязанное извне решение, и оно идет вразрез с внутренними интересами и балансом власти в Кишиневе.

Париж, в отличие от других западных столиц, видит более широкую картину. Французы, как и в былые времена, действуют стратегически – через кадры и присутствие. Если в Брюсселе предпочитают говорить о «ценностях», то в Париже предпочитают действовать через людей. И появление Александра Мунтяну – часть этого сценария.

Не исключено, что Франция стремится укрепить свое влияние в регионе на фоне подготовки к новому этапу в украинском конфликте, будь то перемирие или формат временного соглашения. В этом контексте Молдова снова становится зоной интересов, и фигура Мунтяну – инструмент позиционирования Парижа как ключевого игрока Восточной Европы.

– Мунтяну позиционируется как человек Запада с опытом в международных структурах, призванный стабилизировать экономику и провести непопулярные реформы. Способны ли местечковые интересы чиновников PAS саботировать работу Мунтяну?

– Саботировать нового премьера не нужно. Система сама себя удержит. За последние четыре года она показала, что умеет эффективно блокировать любое развитие и без прямого сопротивления. Результаты правления PAS с точки зрения экономики, инвестиций или институциональных реформ, мягко говоря, скромные. Это не кризис идей, а кризис интересов.

С чем точно столкнется Александр Мунтяну – так это с сетью внутренних игроков, давно укоренившихся в структуре власти. Они – часть неформального «административного класса», для которого каждая должность – не инструмент реформ, а источник ренты. Эти люди не саботируют напрямую. Они просто «работают как обычно». А это в молдавской политике часто эффективнее любого протеста.

Мунтяну может быть сколько угодно технократом и западным менеджером, но он попадет в систему, где все измеряется не компетенциями, а связями. Тут возникает вопрос: кто кого изменит – премьер систему или система премьера? Тем более, он человек приезжий, с внешним мандатом. Он уедет рано или поздно, а они останутся.

– Каковы реальные шансы Александра Мунтяну создать свою dream team (по его словам), не подчиняясь кадровым указаниям PAS и президента Санду, – и выправить катастрофическую ситуацию с госфинансами и долгами Молдовы? Кто в итоге будет определять реальную политику правительства Мунтяну?

– Реальную политику в Молдове будут определять те же внешние силы, которые и пролоббировали назначение нового премьер-министра. Для них dream team уже сформирована – это Майя Санду и Александр Мунтяну. Больше никого не требуется. Все остальные министры – лишь исполнители в расписанном сценарии. Решения будут приниматься не на правительственных заседаниях, а на уровне внешних консультаций и согласований.

Это не заговор и не тайна, а просто текущий формат молдавской управляемости, где национальная политика давно подменена системой внешнего надзора. Парадокс в том, что для Запада такая модель удобна, а для Молдовы – тупиковая. В ней нет пространства для самостоятельности, есть только функция.