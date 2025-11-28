«Чего изволите?» – «Президентша» Косово поработала на раздаче в столовой американских оккупантов

Алексей Топоров.  
28.11.2025 13:04
  (Мск) , Белград
Балканы, Дзен, Колониальная демократия, Косово, Политика, США


В честь американского праздника День Благодарения так называемая «президент» Косово Вьоса Османи посетила базу американских оккупантов в крае «Бондстил».

Чтобы ублажить своих хозяев, она надела поварские фартук и колпак и постояла на раздаче в столовой для военных США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Османи, этой унизительной клоунадой она выразила «особую благодарность» американским оккупантам из контингента KFOR – представителям страны, которая целенаправленно поддерживала албанский сепаратизм в Косово.

«Американские солдаты всегда были рядом с Косово — и в самые трудные, и в самые лучшие для нашего народа дни», – заявила она.

Ещё один представитель сепаратистской албанской элиты – «премьер-министр» с техническим мандатом Альбин Курти взял на себя роль ублажать команду американского посла Анны Пратипати. У него, в отличие от Османи, хватило ума не примерять на себя роль и экипировку массажиста или чистильщика обуви, он просто покормил заокеанских гостей бесплатным обедом.

В отличие от демократов, Трамп и его республиканцы хоть и выступают за «независимость» Косово, стремятся превратить Балканы в спокойный тыл на фоне противостояния с Россией и Китаем. И в этом плане напряженность, которую провоцируют гонения на местное сербское население, инспирированные командой Курти, Вашингтон совсем не устраивают.

