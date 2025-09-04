Це Европа: Зе-банда обрекла украинских стариков на голодное вымирание

Кабинет министров Украины собирается отменить даже тот издевательский прожиточный минимум, который существует.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Михаил Папиев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кабмин пытается уничтожить вообще такой термин, как «прожиточный минимум» – социальный стандарт, как единица измерения, от которой мы должны отталкиваться, и это конституционная норма», – сказал Папиев.

«Сейчас прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц – это 2 тысячи 361 гривна (около 50 долларов, – ред.). При этом фактический размер прожиточного минимума в ценах июня – это 7 тысяч 92 гривны.

Представьте себе, сколько не доплачивают пенсионерам, ведь прожиточный минимум для нетрудоспособных также является минимальной пенсией.

Фактическая сумма, которая сегодня нужна для того, чтобы просто поесть, она составляет 3 тысячи 875 гривен. Сейчас пенсия меньше, чем нужно, что поесть, притом это минимальный набор продуктов», – картинно возмущался выступающий, сам жирующий по сравнению с пенсионерами за счет повышенной зарплаты и депутатских льгот.