«50 млрд евро ЕС ушло на золотые туалеты в Киеве!» – депутат Европарламента отчитал Урсулу фон дер Ляйен
Евродепутат от партии «Альтернатива для Германии» Александр Зелл обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен том, что она сознательно разорвала все связи ЕС с Россией.
Об этом он завил с трибуны Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Дональд Трамп представил мирный план для Украины. Фрау фон дер Ляйен даже не спросили. Вы, фрау, не участвуете в переговорах, потому что вы не готовы к переговорам. У вас нет связей с Москвой, и вы все еще гордитесь этим. Когда Виктор Орбан полетел в Москву год назад, вы его здесь ругали. Хотя ясно, что для заключения мирного договора необходимо поговорить с обеими сторонами. И это то, что американцы делают сейчас», – сказал Зелл.
Он также обвинил фон дер Ляйен в спонсировании коррупции на Украине.
«Вместо этого вы щедро перевели наши налоги в Киев – 90 млрд евро только от ЕС. По оценкам экспертов, было присвоено до 30%. То есть 50 млрд евро ушло на золотые туалеты в Киеве. Теперь вы здесь мечтаете о европейской модернизации. При этом вы, фрау фон дер Ляйен были министром обороны Германии 5 лет, а у бундесвера до сих пор нет беспилотников. Вместо этого проводятся семинары по вопросам сексуальной ориентации. Возможно, это одна из причин, по которой никто не воспринимает их всерьез», – сказал Зелл.
