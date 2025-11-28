Евродепутат от партии «Альтернатива для Германии» Александр Зелл обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен том, что она сознательно разорвала все связи ЕС с Россией.

Об этом он завил с трибуны Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дональд Трамп представил мирный план для Украины. Фрау фон дер Ляйен даже не спросили. Вы, фрау, не участвуете в переговорах, потому что вы не готовы к переговорам. У вас нет связей с Москвой, и вы все еще гордитесь этим. Когда Виктор Орбан полетел в Москву год назад, вы его здесь ругали. Хотя ясно, что для заключения мирного договора необходимо поговорить с обеими сторонами. И это то, что американцы делают сейчас», – сказал Зелл.

Он также обвинил фон дер Ляйен в спонсировании коррупции на Украине.